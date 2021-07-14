Москва, 14 июля, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Министерство труда и соцзащиты России перечислит выплаты на школьников большинству семей 16 августа, сообщили в ведомстве.

ИА REGNUM Школа

«По поручению президента (России Владимира Путина) выплаты начнутся в середине августа, чтобы семьи успели подготовить детей к школе. Старт платежей намечен на 16 августа», — сообщили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, выплата направлена на социальную поддержку семей с детьми. Получить её смогут граждане России, проживающие на территории страны.

Деньги перечислят одному из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей детей 6−18 лет. Ребёнку должно исполниться 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года.

Такая же выплата предусмотрена для инвалидов в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются по основным общеобразовательным программам. Получатели выплат вправе обратиться за ними в Пенсионный фонд РФ до 1 ноября 2021 года.

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