Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Жителям Индии расскажут о преимуществах получения высшего образования в Соединённых Штатах. Убеждать молодёжь в возрасте от 15 до 30 лет, владеющую английским языком, приехать на обучение в США будут с помощь «вдохновляющих видероликов» с участием индийских студентов или выпускников американских вузов. На эти цели Госдепартамент США намерен выделить до $150 тысяч, сообщает RT со ссылкой на соответствующий грант.

Читайте также: США «воспитают» лидеров гражданского общества на Кубе

Предполагается, что основной аудиторией программы станут молодые люди и девушки, желающие поехать учиться за рубеж, но пока не выбравшие какую-либо конкретную страну.

«Цель этого проекта напрямую связана с одной из целей комплексной страновой стратегии Mission India: увеличение объёма экспорта товаров и услуг из США в Индию и индийских инвестиций в США», — говорится в тендерной документации.

Заказчик требует от будущего подрядчика снять и разместить в социальных сетях «100 достойных публикации видеороликов длительностью в одну минуту», которые позволят убедить индийскую молодёжь выбрать США в качестве страны для получения высшего образования.

Ранее по теме: США «научат» сербских журналистов распознавать дезинформацию

Претендовать на получение гранта могут в том числе некоммерческие и неправительственные организации, организации гражданского общества и образовательные учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдепартамент Соединённых Штатов намеревался выделить $1,2 млн на проект по подготовке «лидеров гражданского общества» на Кубе. Таким специалистам после обучения предстоит распространять среди населения республики идеи, связанные с «построением демократии».