Владивосток, 14 июля, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова провела 13 июля во Владивостоке совещание на тему «Проблемы кадрового обеспечения лагерей», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Пресс-служба правительства Приморского края, Игорь Новиков Анна Кузнецова во Владивостоке

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В разговоре с омбудсменом участвовали представители министерства просвещения РФ, Всероссийских детских центров «Океан», «Смена» и «Орленок», министр образования края Наталья Бондаренко и уполномоченный при губернаторе Приморья по правам ребенка Ольга Романова.

Основной темой совещания стал вопрос подготовки вожатых к работе в детских учреждениях. Участники проанализировали ситуацию и высказали предложения по ее улучшению.

«Быть вожатым — непросто. Я помню свой опыт: вечерние слезы, что кому-то хочется домой, волнение по поводу того, что кто-то очень хотел первое место в конкурсе, а занял второе. Переживания, конфликты, любовь — всё, что происходит в лагере, ложится на плечи вожатых. Мы обсуждали, чтобы вожатых готовили лучше, чтобы их было столько, сколько нужно. Обсуждали те проблемы, с которыми только столкнулись, и те, которые накопились, к примеру, вопрос заработной платы, вопрос того, что вожатский стаж не включен в педагогический. Завязалась горячая дискуссия», — прокомментировала Анна Кузнецова.

В России наблюдается нехватка вожатых для детских лагерей. Если в 2019 году работали 93 тыс. вожатых, и сотрудников не хватало, то в 2020-м — их насчитывалось всего 37 тыс.

Уполномоченный отдельно обратила внимание на проблему подготовки вожатых для работы в условиях инклюзии, когда в повседневные активности в лагере необходимо включать детей с ограниченными возможностями здоровья и особенностями развития. Как правило, людей для выполнения подобных задач также не хватает.

По итогам совещания стороны выработали перечень предложений, который омбудсмен намерена поддержать. В частности, речь идет как раз о том, чтобы приравнять вожатский стаж к педагогическому, привлекать студентов непедагогических вузов к работе вожатыми и внедрить дифференцированный подход к формированию размера оплаты труда вожатых.

Еще одно предложение, касалось организации некоего слета для вожатых со всей страны, где они могли бы обменяться лучшими практиками, поработав в одном коллективе.

«Мне понравилось предложение, которое прозвучало сегодня — о централизации педагогического опыта, о том, чтобы все вожатые страны какую-то часть своей работы проходили вместе, становились единым коллективом. И неважно откуда они, из большого федерального центра или небольшого регионального лагеря», — добавила Анна Кузнецова.

Также была затронута тема создания тематической смены детских общественных советов. На данный момент «Океан» активно готовит образовательную программу, которая погрузит детей в правовую культуру. На базе центра может появиться детский общественный Совет при уполномоченном по правам ребенка. Участники совещания договорились о создании проектного офиса и сотрудничестве в сфере разработки такой программы.

Посещение «Океана» стало итоговой точкой масштабной дальневосточной командировки детского омбудсмена.

Ранее Анна Кузнецова уже побывала в Приамурье и ЕАО, Хабаровске.

«Темы, которые мы обсуждали, были совершенно разными, начиная от обеспечения лекарствами детей и заканчивая проблемами конкретного образовательного учреждения, которому требуется ремонт. Инклюзия, отсутствие инфраструктуры, узких специалистов, в частности психиатров и дефектологов. Я считаю, мы не зря тратим силы, когда удается помочь конкретному человеку и решить конкретный вопрос», — сказал уполномоченный.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко в ходе рабочей встречи с уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка Анной Кузнецовой обсудил 13 июля во Владивостоке ряд социальных вопросов, в том числе создание безопасной среды в учреждениях образования.