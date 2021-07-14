Пенза, 14 июля, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Пензенской области в рамках нацпроекта «Образование» появится первый в Поволжье школьный кванториум, который будет работать на базе лицея №2 в Пензе, сообщает пресс-служба регионального минобразования.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

В настоящее время идут ремонтные работы. В семи кабинетах появятся лаборатории по физике, химии, биологии, экологии, робототехнике. Также будет организован коворкинг. Новое оборудование позволит углубить профильную подготовку, особенно для старшеклассников.

Уже началась поставка оборудования: микроскопы, ноутбуки, 3-Д и лазерные принтеры, фотооборудование, квадрокоптеры. Первых учеников кванториум примет с 1 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, у врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, несмотря на неплохие итоги школьников по ЕГЭ-2021, вызывает беспокойство то, что регион «проседает» по химии. В связи с этим, в общеобразовательных школах региона планируют увеличить количество классов профильного обучения.

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