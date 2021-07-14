Биробиджан, 14 июля, 2021, 08:18 — ИА Регнум. В Биробиджане открылся новый, 44-й по счёту в Еврейской АО, прививочный пункт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июля в областном правительстве.

Вакцинация

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Новый пункт вакцинации открыли в поликлинике детской областной больницы. Привиться в нём можно ежедневно в будние дни с 15:00 до 19:00.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области привились от COVID-19 54,5% от запланированных объёмов.