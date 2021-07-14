Москва, 14 июля, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Вакцинация подростков от COVID-19 на территории России должна быть начата до 20 сентября. Об этом 14 июля заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н .Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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Как рассказал глава Центра им. Гамалеи, слова которого приводит РИА Новости, в настоящее время в Москве идет исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12−17 лет, которое стартовало с 5 июля на базе детской больницы им. З. А. Башляевой и Морозовской детской больницы.

При этом он уточнил, что для того, чтобы участвовать в исследовании, было выбрано 100 человек названного возраста, и 6 июля 21 подростку был введен первый компонент «Спутника V».

«У двух детей была (температура) 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы», — отметил Гинцбург.

Также он рассказал, что вакцинация подростков в России должна быть начата к 20 сентября.

«Мы хотим выдержать это, как получится, пока что все для этого делаем», — указал специалист.

Кроме этого, он добавил, что за последний период число детей с тяжело протекающим COVID-19 возросло, и указал, что их необходимо защитить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что массовую вакцинацию жителей Филиппин российским препаратом «Спутник V» начали филиппинские медики.