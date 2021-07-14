Москва, 14 июля, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Россия занимает четвертое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, по состоянию на 13 июля в общей сложности в РФ зарегистрировано 5,833 млн заразившихся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Первое место занимают США (33,9 млн случаев), далее идёт Индия (30,9 млн), третье место занимает Бразилия (19,2 млн случаев).

Россия в рейтинге обошла Францию, где общее число случаев заражения составило 5,82 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на сегодняшний день от COVID-19 привились более 28,6 млн граждан.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина перечислила категории граждан и заболевания, при которых нельзя вакцинироваться от COVID-19.

Прежде всего, по её словам, нельзя делать прививки людям младше 18 лет, а также тем, у кого есть тяжёлые аллергические реакции, например отёк Квинке, и постоянный медотвод.

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