Порт-о-Пренс, , 08:09 — REGNUM Бывший сенатор Гаити Джон Жоэль Жозеф объявлен в розыск гаитянскими правоохранительными органами по подозрению в причастности к убийству президента страны Жовенеля Моиза. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе полиции республики.

Кроме того, в рамках расследования этого дела разыскивают юриста Жозефа Феликса Бадио и бизнесмена Родольфа Жаара. В полиции отметили, что все трое могут быть вооружены и опасны. Правоохранительные органы Гаити подозревают указанных лиц в убийстве, покушении на убийство, а также в вооруженном ограблении.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля агентство Reuters распространило информацию о том, что американский гражданин Кристиан Эммануэль Санон, задержанный в Гаити по подозрению в участии в убийстве Жовенеля Моиза, был связан с одной из силовых структур США.

Читайте также: Один из нападавших на президента Гаити связан с силовиками из США — Reuters