Санкт-Петербург, , 08:07 — REGNUM Россия собирается в полном объеме выполнять взятые обязательства по транзиту газа через территорию Украины. Об этом 13 июля заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

«Несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта (по транзиту газа) и, безусловно, будет полностью их выполнять», — сказал он.

В то же время, глава Российского государства добавил, что вопрос о транзите газа через Украину, наряду с другими, связанными с газом, вопросами, не нужно связывать с переговорами в нормандском формате.

«Россия, «Газпром» подписали контракт на пять лет на прокачку определенного объема российского природного газа нашим потребителям в Европе через территорию Украины», — отметил Путин, добавив, что нормандский формат предназанчен для решения политических вопросов по урегулированию ситуации на Украине.

«Это ничего не имеет общего с такими коммерческими проектами, как «Северный поток», «Северный поток — 2», либо транзит нашего газа через территорию Украины», — также добавил российский лидер.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нормандский формат имеет потенциал стать площадкой для решения вопросов энергетической безопасности Украины в связи со строительством газопровода «Северный поток 2».