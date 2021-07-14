Магадан, 14 июля, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В аэропорту Магадана с самолёта прилетевшего с Эвенска сняли авиадебошира в состоянии алкогольного опьянения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июля в пресс-службе УТ МВД России по Дальнему Востоку.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

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Пассажира 35 лет доставили в полицию. Выяснилось, что мужчина при посадке самолёта выражался грубой нецензурной бранью в отношении пассажиров, пытался встать с места, мешал пассажирам и создавал угрозу безопасного полёта.

На замечания командира экипажа и бортпроводников прекратить дебош не реагировал.

На нарушителя составили протокол об административном правонарушении, ему грозит до 15 суток. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Шереметьево пассажир авиарейса Москва — Томск отказался надеть маску и пригрозил взрывом самолёта.