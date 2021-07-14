В Магадане с авиарейса сняли дебошира
Магадан, 14 июля, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В аэропорту Магадана с самолёта прилетевшего с Эвенска сняли авиадебошира в состоянии алкогольного опьянения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июля в пресс-службе УТ МВД России по Дальнему Востоку.
Читайте также: В Шереметьево задержали пассажира, угрожавшего взрывом
Пассажира 35 лет доставили в полицию. Выяснилось, что мужчина при посадке самолёта выражался грубой нецензурной бранью в отношении пассажиров, пытался встать с места, мешал пассажирам и создавал угрозу безопасного полёта.
На замечания командира экипажа и бортпроводников прекратить дебош не реагировал.
На нарушителя составили протокол об административном правонарушении, ему грозит до 15 суток. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Шереметьево пассажир авиарейса Москва — Томск отказался надеть маску и пригрозил взрывом самолёта.