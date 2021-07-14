Троих челябинцев поймали при попытке передачи государственной тайны
Челябинск, 14 июля, 2021, 07:40 — ИА Регнум. В Челябинской области сотрудники ФСБ пресекли попытку госизмены со стороны граждан России. Об этом сообщает областное управление ведомства.
Иван Шилов ИА REGNUM
Кругом шпионы
Силовики установили, что с октября 2019 года эти граждане пытались установить контакты с иностранными спецслужбами. Целью этих усилий была передача им данных, составляющих государственную тайну.
В итоге граждан поймали. Силовики выдали им предостережения о недопустимости совершения преступных действий.