Пермь, 14 июля, 2021, 07:37 — ИА Регнум. Крупнейшие вузы Пермского края заявили, что будут заселять в общежития только тех студентов, которые прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции.

Вакцинация

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Информацию о требовании вакцинации на своих сайтах опубликовали Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) и Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ).

«Всем обучающимся, претендующим на места в общежитии, необходимо пройти полный курс вакцинации до 1 сентября. Сертификат, подтверждающий ее прохождение, или документ, свидетельствующий о наличии противопоказаний к прививке, а также информацию о перенесенном заболевании за последние шесть месяцев, необходимо предоставить в управление общежитиями», — информирует ПНИПУ. От преподавательского состава также требуют сделать прививку до конца августа.

ПГНИУ опубликовал приказ ректора вуза Дмитрия Красильникова. В документе указано, что заведующим общежитий осуществлять заселение совершеннолетних студентов можно только при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 либо справки о медицинском отводе. Обучающимся, не достигшим возраста 18 лет на момент заселения, необходимо представить заведующим общежитий сертификат о вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или справку о медотводе в течение месяца со дня достижения совершеннолетия.