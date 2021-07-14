Москва, , 07:28 — REGNUM Примерно «два-три десятка» людей, утверждающих, что они имеют российское гражданство РФ, находятся в настоящее время в тюрьмах Афганистана, заявил 14 июля спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Паспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

Так он прокомментировал слова советника афганского президента по национальной безопасности Хамдуллы Мохиба, заявившего, что в тюрьмах республики содержатся граждане РФ и стран Центральной Азии. Кабулов сравнил эту ситуацию с тем, что происходило в Сирии.

«Речь идет о двух-трех десятках людей, утверждающих, что у них российское гражданство. Это люди, которые просочились в Афганистан под разными предлогами. В основном ситуация аналогичная с тем, что происходило в Сирии», — сказал директор департамента, слова которого цитирует РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля координатор Организации Объединенных Наций (ООН) по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров заявил, что ООН пока не зафиксировала большого потока беженцев из этой республики.

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