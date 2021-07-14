Новосибирск, 14 июля, 2021, 07:27 — ИА Регнум. Жителей Новосибирска предупредили о похолодании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

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Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, ссылаясь на информацию Западно-Сибирского УГМС, 14 июля в Новосибирске ожидаются местами кратковременные дожди, грозы, порывы ветра до 16 м/с. Днём столбики термометров поднимутся до +27 °С, в дальнейшем похолодает до +20 °С.

Ночью 15 июля в Новосибирске ожидается +15.+17 °С, днём +19.+21 °С, ветер юго-западный 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Ночью прогнозируется кратковременный дождь, местами грозы. Днём местами пройдёт небольшой дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам синоптиков, сильные ливневые дожди ожидают Москву в вечерние часы 15 и 16 июля.

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