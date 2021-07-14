Чебоксары, 14 июля, 2021, 07:26 — ИА Регнум. В Чувашии в условиях пандемии коронавируса и «обязательного подтверждения своего состояния здоровья» на отдельных рабочих местах резко возросла загруженность пунктов вакцинации, которые работают «на максимальных мощностях». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев, отвечая на вопросы пользователей социальных сетей.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев отвечает на вопросы пользователей социальных сетей

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Говоря об иммунизации от COVID-19, руководитель республики отметил, что за последнюю неделю количество пунктов вакцинации выросло с 56 до 58. По его словам, все они «работают до последнего посетителя».

«Последние дни у нас был большой приток в пункты вакцинации. Это, скорее всего, было связано с тем, что был, во-первых, резкий всплеск заболевания и достаточно большая информационная кампания как на федеральном, так и региональном уровнях о необходимости защитить себя», — отметил Олег Николаев.

И продолжил:

«Мы зафиксировали работу пунктов вакцинации практически на максимальных мощностях. По мере роста людей, которые будут приходить в пункты вакцинации, число пунктов будет увеличиваться».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чувашии Олег Николаев ранее напомнил, что «с точки зрения законодательства вакцинация от коронавируса не обязательная», но с учётом эпидемиологической ситуации вводятся «специальные режимы функционирования тех или иных отраслей или территорий» — в частности, «обязательное подтверждение своего состояния здоровья». Это либо вакцинация от COVID-19, либо сдача каждые три дня тестов методом ПЦР.