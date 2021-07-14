Южно-Сахалинск, 14 июля, 2021, 07:24 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, который подделал справки о результатах исследований на COVID-19, пишет ИА Сах.ком со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Сахалину.

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Мужчина внёс в официальные документы информацию о том, что результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию отрицательные. Справки он изготовил для своих троих родственников, которые прибывали на Сахалин и были обязаны сдать тесты.

Обвиняемый во всём признался и раскаялся.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане в инфекционном госпитале №1 получают лечение 90 пациентов с COVID-19. У всех заболевших коронавирус протекает в средне-тяжелой и тяжелой формах.