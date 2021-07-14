Оренбург, 14 июля, 2021, 07:14 — ИА Регнум. В Оренбургской области растут объёмы строительства жилых домов, сообщает региональный минстрой.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство жилых домов

В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» за первое полугодие 2021 года на территории Оренбуржья ввели в строй 286,9 тыс. квадратных метров нового жилья, что на 9,4% больше, чем за полгода 2020 года. Площадь новых многоквартирных домов составляет 70 тыс. квадратных метров, а индивидуальных — 217 тыс. квадратных метров.

По состоянию на 1 июля действует 286 разрешений на строительство многоквартирных домов общей площадью 1135 тыс. квадратных метров.