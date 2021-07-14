Глава Чувашии ответил антипрививочникам
Чебоксары, 14 июля, 2021, 07:13 — ИА Регнум. Жители Чувашии при необходимости «обязательного подтверждения своего состояния здоровья» могут ходить на работу без прививки от COVID-19, но при этом каждые три дня должны сдавать тесты методом ПЦР. У всех «есть право выбора, никто никого не принуждает». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в ходе прямой линии в социальных сетях глава Чувашии Олег Николаев.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: число заболевших и умерших растет — трансляция»
В ходе прямой линии несколько вопросов касалось борьбы с коронавирусом и вакцинации от COVID-19. В частности, жители спрашивали, «почему вакцинацию делают обязательной, ущемляя наши права», ссылаясь на заявление президента Владимира Путина о добровольности прививок и «дискриминации в правах в зависимости от того, привит человек или нет».
«Может, прислушаться и вам? А то говорят, что без справки ПЦР не допустят к работе», — обратились к Олегу Николаеву.
Глава Чувашии сослался на то, что «с точки зрения законодательства вакцинация от коронавируса не обязательная», о чём «чётко сказал» президент:
На вопрос о том, как «доказать, что вы здоровы», Олег Николаев предложил «бесплатную вакцинацию».