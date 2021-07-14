Чебоксары, 14 июля, 2021, 07:13 — ИА Регнум. Жители Чувашии при необходимости «обязательного подтверждения своего состояния здоровья» могут ходить на работу без прививки от COVID-19, но при этом каждые три дня должны сдавать тесты методом ПЦР. У всех «есть право выбора, никто никого не принуждает». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в ходе прямой линии в социальных сетях глава Чувашии Олег Николаев.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: число заболевших и умерших растет — трансляция»

В ходе прямой линии несколько вопросов касалось борьбы с коронавирусом и вакцинации от COVID-19. В частности, жители спрашивали, «почему вакцинацию делают обязательной, ущемляя наши права», ссылаясь на заявление президента Владимира Путина о добровольности прививок и «дискриминации в правах в зависимости от того, привит человек или нет».

«Может, прислушаться и вам? А то говорят, что без справки ПЦР не допустят к работе», — обратились к Олегу Николаеву.

Глава Чувашии сослался на то, что «с точки зрения законодательства вакцинация от коронавируса не обязательная», о чём «чётко сказал» президент:

«Но при этом есть текущая эпидемиологическая ситуация. Она несёт угрозу жизни и здоровью большого количества населения. И в связи с этим, опять же, по нормам законодательства для того, чтобы защитить большую часть общества, имеется норма, когда вводятся, скажем так, некие специальные режимы функционирования тех или иных отраслей или территорий. В данном случае мы говорим об обязательном подтверждении своего состояния здоровья».

На вопрос о том, как «доказать, что вы здоровы», Олег Николаев предложил «бесплатную вакцинацию».

«Не хотите? Хорошо, тогда через каждые три дня сдавайте тест методом ПЦР и подтверждайте своё состояние здоровья. Никто же никого не принуждает!» — с нотками возмущения в голосе заявил глава Чувашии.

«Я не знаю, сколько он [тест методом ПЦР] сейчас стоит, было 1800, затем последовательно цена уменьшалась, я последнюю цифру слышал 300 рублей. Но в связи с тем, что сейчас пошла третья волна, резко вырос спрос, и опять он подорожал, возможно, до 350, возможно, до 400 рублей. Если человек готов платить каждые три дня эти деньги и подтверждать свой статус здоровья, то пожалуйста, здесь никто никого не принуждает», — ещё раз подчеркнул Олег Николаев.