Москва, 14 июля, 2021, 07:11 — ИА Регнум. Рубль может укрепиться к осени до 70 рублей за доллар, несмотря на то, что в последнее время показывает слабость к американской валюте, заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Такой прогноз он дал 13 июля в комментарии агентству «Прайм». Эксперт полагает, что доллар окажется под натиском из-за отказа от использования этой валюты при формировании Фонда национального благосостояния России (ФНБ).

«Ранее ФНБ полностью отказался от доллара в своем балансе и при поступлении нефтегазовых доходов будет конвертировать доллар в другие валюты, что будет создавать постоянный источник давления на курс доллара к рублю», — считает Тузов.

Кроме того, по словам аналитика, важно учитывать и уровень мировой инфляции, который также приводит к укреплению рубля к доллару.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников заявил, что стоимость доллара к концу этого лета может доходить до 70 рублей или быть ниже. 8 июля доллар превысил уровень 75 рублей и коснулся отметки в 75,20 рубля.