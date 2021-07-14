Магадан, 14 июля, 2021, 07:10 — ИА Регнум. В Магадане в инфекционном госпитале №1 получают лечение 90 пациентов с COVID-19. У всех заболевших коронавирус протекает в среднетяжелой и тяжелой формах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июля в минздраве Колымы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Мы организовали маршрутизацию пациентов и сотрудников так, чтобы не получать новых заболевших. При этом мы видим, что COVID-19 мутировал, стал, так сказать, «агрессивнее». Проблемы в виде дыхательной недостаточности, развитие которых мы наблюдали на шестые — седьмые сутки с начала течения заболевания, сейчас наблюдаем практически сразу, на вторые — третьи сутки. Такие пациенты требуют респираторной поддержки или даже вентиляции легких. Такое оборудование имеется в достаточном количестве в первом госпитале. А в стационаре №2 проходят лечение пациенты с легкой формой заболевания и долечивающиеся. Отдельно стоящее здание имеет входы и выходы, которые соответствуют санитарным правилам. Здесь развернуты 50 коек», — рассказал главный врач областной больницы Сергей Тимофеев.

Специалисты отмечают, что принимать антибиотики нельзя, состояние больного из-за них ухудшается. За несколько месяцев умерли 59 жителей Колымы от последствий коронавируса.

«Новый штамм коронавируса «Дельта» поражает лёгкие пациента за три дня, у половины заболевших развивается пневмония», — сказала замминистра здравоохранения Колымы Елена Кузьменко.

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Как сообщало ИА REGNUM, боль в руке в качестве возможного побочного действия от вакцины против COVID-19 связана с большой концентрацией вещества, которое постепенно распределяется по организму.