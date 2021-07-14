Сан-Хосе, 14 июля, 2021, 07:06 — ИА Регнум. Уже более 500 тысяч жителей Коста-Рики вакцинировались против сезонного гриппа. Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на Фонд социального страхования Коста-Рики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Прививка от гриппа

Кампания по вакцинации от гриппа на территории Коста-Рики началась в начале июля 2021 года и проходит параллельно с иммунизацией против COVID-19.

В Службе эпидемиологического надзора Фонда отметили, что количество вакцинированных от гриппа уже составляет 37,6% от 1,5 млн доз, закупленных для применения ещё в 2020 году.

Из общего числа привитых от гриппа 256 245 человек — люди старше 58 лет, 105 861 — дети от шести месяцев до семи лет, 10 915 — беременные женщины, 37 378 — медицинские работники и 152 415 — больные хроническими заболеваниями.