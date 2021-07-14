Вашингтон, , 07:06 — REGNUM Законопроект о дальнейшем ужесточении санкций против Кубы намерен внести в Сенат США законодатель-республиканец Линдси Грэм. Об этом сенатор заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Я внесу законопроект о «Свободной Кубе», который выведет санкции против коммунистического режима на новый уровень», — заявил он.

Грэм уточнил, что Белому дому следует рассмотреть возможность проведения кибератак против кубинских властей. Также сенатор призвал администрацию президента США Джо Байдена к более активным и жестким действиям против Кубы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон поддерживает протестующих против властей на Кубе. По его мнению, жители острова имеют право на мирный протест. В свою очередь МИД Кубы обвинил Соединенные Штаты в причастности к организации уличных беспорядков в республике.

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