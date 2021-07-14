Оренбург, 14 июля, 2021, 07:05 — ИА Регнум. В Оренбургской области план весенней призывной кампании выполнен на 100%, сообщает пресс-служба областного правительства.

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В рамках весеннего призыва на службу в армию отправили 2068 новобранцев. Большинство призывников направлены в войска Нацгвардии (184), в воздушно-космические силы (124), воздушно-десантные войска (83).

Вице-губернатор заместитель председателя правительства — руководитель аппарата губернатора и правительства Оренбургской области Дмитрий Кулагин отметил, что призывные мероприятия прошли организованно. Вспышек COVID-19 не допущено. В призывных пунктах строго соблюдались требования санитарно-эпидемиологического законодательства.