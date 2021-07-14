Пермь, 14 июля, 2021, 06:53 — ИА Регнум. В Пермском крае ввели обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан. О таком решении проинформировал на заседании оперштаба по предотвращению распространения COVID-19 глава Управления Роспотребнадзора по региону Виталий Костарев. Он отметил, что вакцинопрофилактика коснется групп, которые в случае заболеваемости могут стать источниками вспышек заболевания, сообщает краевой минздрав.

Mos.ru Вакцинация

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Обязательная вакцинация вводится для сотрудников сфер здравоохранения, образования (не касается студентов), социальной защиты, а также сферы обслуживания: торговли, салонов красоты, такси, общественного питания, банков, МФЦ, общественного транспорта, культуры, работников детских игровых комнат, детских развлекательных центров, театров, кинотеатров, организаторов досуговых, развлекательных, зрелищных, а также массовых физкультурных и спортивных мероприятий, государственных гражданских служащих и муниципальных гражданских служащих.

Планируется, что до 15 августа первую прививку от коронавирусной инфекции сделают 60% работников указанных сфер, до 15 сентября — вторую. За это время курс вакцинации могут пройти 170−200 тыс. человек.