Махачкала, 14 июля, 2021, 06:51 — ИА Регнум. Департамент по недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному округу 26 августа 2021 года на аукционе планирует определить победителя на право разведки и добычи углеводородного сырья на участке Ачи-Су в Дагестане, передаёт ИА REGNUM.

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Участок расположен на территории Карабудахкентского района республики. По имеющимся данным, на начало 2021 года запасы нефти категории А составляли 189 тыс. т, категории В1 — 178 тыс. т, растворенного газа категории А — 19 млн кубометров, категории В1 — 21 млн кубометров.

Площадь передаваемого участка недр составляет 2,54 кв. км.

Стартовый размер единовременной платы за пользование составляет около 52,7 млн рублей при шаге аукциона — 5,2 млн рублей.

Напомним, летом 2021 года на продажу также были выставлены шесть золоторудных участков в Амурской области и право добычи золота в Алтайском крае.