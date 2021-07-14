Токио, , 06:45 — REGNUM По меньшей мере четыре китайских корабля вошли в акваторию Японии у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао), 14 июля сообщает агентство Kyodo.

На одном из них замечена автоматическая пушка. За 2021 годы это уже тридцатый по счету заход кораблей КНР в японские воду у берегов Сенкаку.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня издание Sankei Shimbun распространило информацию о том, что Япония проводит регулярные командно-штабные учения, в которых отрабатываются действия на случай высадки китайских военнослужащих на острова Сенкаку.

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