Чебоксары, 14 июля, 2021, 06:41 — ИА Регнум. В столице Чувашии завершилось голосование, посвящённое выбору места установки стелы «Город трудовой доблести». Более 40% проголосовавших выбрали площадь перед Главпочтамтом, сообщили ИА REGNUM в администрации Чебоксар.

Cap.ru Предложенные варианты размещения стелы

Голосование проводилось на портале «Открытый город». Из более чем 500 тыс. жителей, которые проживают в городе, в голосовании приняли участие 4407 респондентов.

На выбор были предложены четыре площадки для установки стелы, при этом жители могли предложить свои варианты. В мэрии по итогам голосования отмечают, что большинство респондентов выбрали площадь перед Главпочтамтом: за этот вариант отдано 1792 голоса, что составляет 40,66% от участников опроса.

За установку стелы в мемориальном комплексе Победа проголосовали 1127 пользователей (25,57%). На третьем месте по популярности — территория перед железнодорожным вокзалом, эту идею поддержал 901 человек (20,44%).

2,3% респондентов предложили свои варианты установки стелы «Город трудовой доблести». Например, на въезде в город, в речном порту, в «Дорисс-парке» или парке 550-летия Чебоксар, а также перед агрегатным заводом.

Напомним, что ранее участники градостроительного совета поддержали установку стелы перед Главпочтампом. Власти заявляли, что окончательное решение будет приниматься с учётом мнения населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года Чебоксары вошли в число 12 городов, удостоенных звания «Города трудовой доблести». Отметим, что особое место в трудовой истории Чебоксар занимает строительство в Чувашии Сурского и Казанского рубежей.