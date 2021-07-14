14 июля 2021 | Время чтения 4 мин

Анкара пытается представить сохранение своих военных в Афганистане после вывода сил НАТО как «продолжение ранее взятых на себя каких-то обязательств», что вызывает резкую критику в самой Турции. Оппоненты Эрдогана заявляют, что стремление взвалить все на свои плечи от имени Североатлантического альянса подорвет ее отношения с Россией и Ираном в астанинском формате.

Станислав Тарасов, , 07:28 — REGNUM



Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

После того как президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова сохранить военный контингент в Афганистане при наличии финансовой и политической поддержки США после вывода оттуда войск НАТО, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступил с предупреждением, что будет атаковать турецкие силы, если они останутся на территории Афганистана. Об этом говорится в заявлении движения, которое процитировал афганский телеканал 1TV. «Решение турецкого руководства о сохранении части контингента в Афганистане является опрометчивым, — говорится в заявлении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). — Оно нарушает суверенитет, территориальную целостность и противоречит национальным интересам афганцев». Движение также подчеркнуло, что «рассматривает пребывание любых иностранных войск и под любым предлогом на территории Афганистана как оккупацию и будет бороться с захватчиками». В этой связи талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвали турецкое руководство отказаться от принятого решения, которое «создает проблемы между мусульманскими народами обеих стран».

«Если турецкие официальные лица не пересмотрят свое решение, — говорится в заявлении, — то сторонники «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступят против турецких сил». В этом случае движение возложило ответственность на тех, «кто вмешивается в чужие дела и принимает подобные опрометчивые решения». Из чего следует, что попытки Анкары закулисно договориться с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не увенчались успехом, в то время как Кабул поддерживает турецкую миссию. Ранее, по данным турецкого портала Cumhuriyet, делегация движения не поехала, как ожидалось, в Стамбул, а направилась в Тегеран и Москву. По мнению издания, это был сигнал о том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намерены договариваться с афганскими силами не так, как этого хочет Запад, и «поэтому Анкаре стоит распрощаться с надеждой решить свои проблемы с США, оставшись в Афганистане». Даже несмотря на то, что один за другим, опять же, в течение двух дней прошли контакты военных делегаций Турции и США, а также состоялись телефонные переговоры турецкого и американского министров обороны. Из сделанных заявлений следовало, что «прогресс был достигнут, однако прийти к окончательному соглашению пока не удалось».

Афганистан (сс) (U.S. Army. Spc. Daniel Love

А дальше начинается обычная турецкая борьба мужчин в масле. Турецкие эксперты задались вопросом, кому принадлежит идея замещения международных сил НАТО войсками их страны — самой Анкаре или это было предложение Вашингтона и их союзников, сделанное на последнем саммите альянса в Брюсселе. «Это важно знать, — говорит турецкий эксперт Ирфан Кая Ульгер. — Потому что складывается ощущение, что перед Турцией как страной НАТО поставлена и задача не допустить в Афганистан, после того как оттуда выйдут силы альянса, Россию или Китай». С другой стороны, как считает турецкое издание Dünya, «Анкара разыгрывает с Западом афганскую карту, положив на стол проблему российских комплексов С-400 в обмен на обеспечение Турцией безопасности кабульского аэропорта от Вашингтона». Но вашингтонская администрация исключила С-400 из торгов по Афганистану. Это первое. Второе. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступает и против какого-либо участия Анкары в урегулировании и, как сообщают иранское источники, якобы готов сесть за стол переговоров с представителями правительства Афганистана в Тегеране.

Кстати, ранее переговоры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в иранской столице завершились совместным заявлением из шести пунктов: стороны согласились с тем, что проблема не будет решаться военными методами, и договорились о дальнейших консультациях для достижения согласия. Третье. Анкаре пока не удается заручиться необходимой поддержкой со стороны Исламабада, который имеет влияние на «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ульгер считает, что Анкара не исключает возможные боевые столкновения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), хотя это будет зависеть от ряда обстоятельств. Например, решат ли силы движения атаковать кабульский аэропорт, насколько афганская армия будет эффективно вести борьбу с наступающими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и присоединится ли к миротворческий миссии Пакистан. Анкара же пытается представить сохранение своих военных в Афганистане после вывода сил НАТО как «продолжение ранее взятых на себя каких-то обязательств», что вызывает резкую критику в самой Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

Оппоненты Эрдогана заявляют, что стремление Анкары взвалить все на свои плечи от имени НАТО подорвет ее отношения с Россией и Ираном в астанинском формате. Тем более что обозначена и другая позиция после переговоров «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Москве. Согласно заявлению МИД России, делегация движения дала заверения относительно ненарушения границ государств Центральной Азии; гарантировала безопасность иностранных дипломатических миссий в Афганистане; подтвердила готовность к достижению устойчивого мира путем переговоров; подчеркнула решимость бороться с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и искоренять наркопроизводство. Москва в свою очередь предостерегает Вашингтон от переброски войск из Афганистана в соседние с ним страны, о чем сказал замглавы МИД России Сергей Рябков. Он отметил, что Москва обсуждает с американцами возможные последствия вывода их войск из Афганистана. Налажены каналы коммуникации на разных уровнях, а спецпредставители обеих стран находятся в тесном контакте. Так что в Афганистане начинается новая «большая игра».