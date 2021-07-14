Биробиджан, 14 июля, 2021, 06:23 — ИА Регнум. Готовность первого железнодорожного моста между Россией и Китаем Нижнеленинское — Тунцзян составляет 83%. При этом строительные работы по возведению моста опережают сооружение сопутствующих объектов, в том числе транспортно-логистического центра. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев совместно с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым и губернатором Еврейской АО Ростиславом Гольдштейном 13 июля проверили ход строительных работ на международном объекте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

Пресс-служба правительства ЕАО Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев

Читайте также: Полпред Трутнев проверил защищенность Еврейской АО от паводка

Мост длиною 2209 метров обещают достроить в конце августа. По нему смогут двигаться поезда по железнодорожному пути с колеей российского и китайского стандартов.

По мосту в Китай будут экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения, лесную продукцию и другие товары.

Строительство сопутствующей инфраструктуры существенно отстаёт от темпов возведения моста. Так, если станция Ленинск готова практически на 97%, то станция Ленинск-2 всего на 57%. Оснастить станции всем необходимым оборудованием планируют только к концу года.

«Это значит, что три месяца будет работать мост, а двигаться грузам по нему будет затруднительно, обработки грузов в полном объёме не будет. Ранее мы обсуждали, что сопутствующую инфраструктуру надо сделать вовремя. За простой моста по причине невозможности осуществлять контроль будут отвечать те, кто отвечает за строительство инфраструктуры. Как только мост будет введён в эксплуатацию, наступает ответственность этих лиц», — сказал Юрий Трутнев.

Задерживается по срокам и строительство транспортно-логистического центра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО полпред президента в ДФО Юрий Трутнев 14 июля проверил, как ведутся работы по ликвидации последствий паводка. Он отметил, что проведена большая работа по защите населённых пунктов от прихода большой воды, которая позволила минимизировать ущерб.