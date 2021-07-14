Ла-Пас, , 06:07 — REGNUM Срок содержания под арестом, в который помещена бывшая и.о. президента Боливии Жанин Аньес, продлен на два месяца решением боливийского суда. Об этом 13 июля передал телеканал teleSUR.

Она находится в тюрьме уже четыре месяца, куда попала в связи с обвинением по делу о государственном перевороте, в результате которого был смещен с пота экс-глава республики Эво Моралес.

Аньес назвала «незаконным» судебное постановление о продлении предварительного ареста. Ее адвокаты собираются направить петицию об освобождении своей подзащитной.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля действующий президент Аргентины Альберто Фернандес извинился перед Боливией за политику бывшего аргентинского руководства, передававшего боливийским силовикам спецсредства для подавления протестов.

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