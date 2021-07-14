Москва, 14 июля, 2021, 05:58 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы прекратил производство по банкротному иску к ООО «Иреляхское», которое работает в сфере добычи сырой нефти. Детали вердикта пока не сообщались, но, вероятно, был погашен долг перед налоговым органом, послуживший основанием для обращения в суд, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В карточке дела появилась запись судьи Марасанова — «прекратить производство». Истцом в споре выступала ИФНС России №9 по г. Москве.

Напомним, фирма-ответчик является дочерним активом АО «Иреляхнефть», которое при создании ООО переоформило на него лицензии на добычу нефти по ряду месторождений в Якутии. Позднее это стало основанием для судебных споров. Акционерное общество с 2019 года — банкрот. Передачу прав на лицензии оспаривал один из кредиторов АО — банк «Югра».

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