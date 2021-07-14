В Челябинске перевернулась машина скорой помощи с ковид-пациентами
Челябинск, 14 июля, 2021, 05:47 — ИА Регнум. В Челябинске после столкновения с легковым автомобилем перевернулась машина скорой помощи. Это произошло на пересечении улиц Коммуны и Энгельса, сообщили журналистам в ГИБДД.
Yarnews.net
Скорая помощь
Водитель поворачивал налево, а машина «Фольксваген Поло» двигалась прямо. В результате автомобили столкнулись, пишет Накануне.Ru.
По данным областного минздрава, в машине скорой помощи находились два пациента с коронавирусом. Их везли на госпитализацию. Серьёзных травм удалось избежать.