Возможность газификации в Чувашии получат 63 тыс. домов
Чебоксары, 14 июля, 2021, 05:44 — ИА Регнум. В Чувашии подведут бесплатно газовую трубу к 63 тыс. домам, но решение о подключении к газоснабжению останется за жителями. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в ходе прямой линии в социальных сетях глава Чувашии Олег Николаев.
Говоря об обеспечении инфраструктурой новых микрорайонов, руководитель республики особое внимание уделил газоснабжению. По его словам, в «ближайшее время» планируется решить вопрос газификации «всех домов, которые на сегодняшний день не газифицированы».
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил разработать план газификации домохозяйств, к которым уже подведены газовые сети. Подведение газа от трубы непосредственно до границ участка будет бесплатным, плата будет взиматься за само подключение.
Ранее отмечалось, что в рамках социальной газификации планируется подключить 4 млн домовладений.