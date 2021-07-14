Чебоксары, 14 июля, 2021, 05:44 — ИА Регнум. В Чувашии подведут бесплатно газовую трубу к 63 тыс. домам, но решение о подключении к газоснабжению останется за жителями. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в ходе прямой линии в социальных сетях глава Чувашии Олег Николаев.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

Говоря об обеспечении инфраструктурой новых микрорайонов, руководитель республики особое внимание уделил газоснабжению. По его словам, в «ближайшее время» планируется решить вопрос газификации «всех домов, которые на сегодняшний день не газифицированы».

«Убеждён, что в ближайшее время этот вопрос решим для всех домов, а у нас чуть более 63 тыс. домовладений с хвостиком. Мы им предоставим возможность, а окончательное решение о газификации, получении газа — это, конечно же, решение каждого жителя», — сказал Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил разработать план газификации домохозяйств, к которым уже подведены газовые сети. Подведение газа от трубы непосредственно до границ участка будет бесплатным, плата будет взиматься за само подключение.

Ранее отмечалось, что в рамках социальной газификации планируется подключить 4 млн домовладений.