Челябинск, 14 июля, 2021, 05:38 — ИА Регнум. В Челябинске заместитель управляющего областным управлением ПФР отправлен под домашний арест. Такое постановление издал Тракторозаводский райсуд.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

Эта мера пресечения будет действовать до 12 сентября. Правда, у чиновника есть возможность её обжаловать.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи считают, что 12 июля сотрудник получил взятку в размере более 3 млн рублей. В этот момент его задержали.