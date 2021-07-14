Екатеринбург, 14 июля, 2021, 05:29 — ИА Регнум. Часть моста на улице Луганской и Объездной дороге в Екатеринбурге могут сдать уже к 1 сентября. На это надеется губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Дорожные работы»

В соцсетях глава региона рассказал, что побывал на объекте. Также он попросил подрядчика завершить работы на две недели досрочно. За ходом ремонта глава региона будет внимательно следить.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за начала работ с 12 июля часть моста была перекрыта для транспорта. Это повлекло многокилометровые пробки, а люди стали опаздывать на самолёты.