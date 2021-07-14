Тегеран, , 07:23 — REGNUM 13 июля министр иностранных дел Японии объявил о решении своей страны пожертвовать 2 900 000 доз вакцины «АстраЗенека» японского производства Исламской Республике Иран в рамках программы Всемирной организации здравоохранения под названием COVAX. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Министр иностранных дел Японии Тошимицу Мотеги заявил, что Токио координирует доставку в общей сложности 11 миллионов доз вакцины Astra-Zeneca в 15 стран, включая Камбоджу, Лаос, Фиджи, Республику Кирибати и Иран, в рамках глобальной программы ООН по обмену вакцинами COVAX.

По сообщениям японских СМИ, из 11 миллионов доз вакцины Токио намерен пожертвовать 2 900 000 доз Исламской Республике Иран.

Эта новость появилась после того, как помощник министра иностранных дел Ирана и генеральный директор департамента министерства иностранных дел по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Реза Зейнаб написал в твиттере об отправке в страну 500 000 доз вакцины против COVID-19.