Тегеран, , 07:24 — REGNUM Исламская Республика Иран и Китайская Народная Республика подчеркнули необходимость расширения и укрепления двустороннего сотрудничества в ряде областей. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 13 июля.

В этой связи посол Китая в Исламской Республике Иран Чан Хуа встретился и провел переговоры со специальным помощником спикера парламента Ирана по международным делам Хоссейном Амир-Абдоллахианом в Тегеране для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.

В ходе встречи Амир-Абдоллахиан указал на дружественные и стратегические связи между двумя странами, заявив, что все большее расширение связей и сотрудничества между Тегераном и Пекином в различных секторах играет эффективную роль в обеспечении интересов народов двух стран.

Выразив удовлетворение развитием двусторонних отношений между двумя странами, он назвал недавнюю встречу, состоявшуюся между спикерами парламентов двух стран, а также достигнутые соглашения поворотным моментом в сотрудничестве между Ираном и Китаем.

Посол Китая в Тегеране, в свою очередь, заявил, что расширение всесторонних связей с Исламской Республикой Иран поддерживается и осуществляется китайскими официальными лицами в связи с 50-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.