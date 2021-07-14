Тегеран, , 07:25 — REGNUM 13 июля официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде осудил вмешательство США и некоторых западных стран в недавние протесты на Кубе. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иранский дипломат призвал немедленно прекратить вмешательство во внутренние дела Кубы. Он заявил, что США также должны прекратить вводить односторонние санкции против других стран.

По словам Хатибзаде, Куба уже более шестидесяти лет сталкивается с обширными санкциями США, которые создали экономические препятствия для страны.

Далее он отметил, что в нынешних условиях, когда Соединенные Штаты являются основной причиной многих проблем кубинского народа, американские власти пытаются представить себя сторонником протестующих на Кубе.

Представитель министерства иностранных дел подчеркнул, что Иран в рамках своих основополагающих принципов выступает против любого вмешательства во внутренние дела какого-либо государства.