Тегеран, , 07:49 — REGNUM 13 июля официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде передал соболезнования семьям жертв пожара в больнице Имама Хусейна в Насирии (Ирак). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хатибзаде передал соболезнования правительству и народу Ирака, пожелав при этом скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в ходе аварии. Он выразил готовность Ирана оказать гуманитарную и медицинскую помощь иракским властям.

Ранее президент Иранского общества Красного Полумесяца (IRCS) Карим Хеммати заявил о готовности направить в Ирак предметы первой необходимости, чтобы помочь потерпевшим, пострадавшим во время пожара в больнице Имама Хусейна в Насирии.

Между тем, иракские официальные лица высоко оценили усилия Ирана, заявив, что это демонстрирует чувство гуманности и добрососедства страны.

По неофициальным данным, пожар в больнице Имама Хоссейна в Насирии унес жизни по меньшей мере 60 человек. Многие из пациентов с COVID-19 были госпитализированы на месте аварии.