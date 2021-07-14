Тегеран, , 07:51 — REGNUM 13 июля посол Ирана в Ираке Ирадж Масджеди выразил сожаление в связи с пожаром в больнице Имама Хоссейна в районе Насирия в Багдаде и выразил готовность Исламской Республики оказать помощь пострадавшим. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе телефонного разговора с представителями министерства здравоохранения Ирака, Масджеди заявил, что Иран готов помочь тем, кто пострадал в результате аварии. Он передал свои соболезнования и пожелал скорейшего выздоровления всем потерпевшим.

Между тем, иракские официальные лица высоко оценили усилия Ирана, заявив, что это демонстрирует чувство гуманности и добрососедства страны.

По неофициальным данным, пожар в больнице Имама Хоссейна в Насирии унес жизни по меньшей мере 60 человек. Многие из пациентов с COVID-19 были госпитализированы на месте аварии.