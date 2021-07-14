, 07:56 — REGNUM 13 июля официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что санкции, введенные Вашингтоном, должны быть немедленно и надлежащим образом сняты. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хатибзаде отметил, что значительная часть положений соглашения о возрождении СВПД подготовлена, при этом те части, которые не были завершены, имеют определенный статус, который показывает различия во мнениях.

«Мы приближаемся к завершению венских переговоров», — сказал он, сообщив, что некоторые вопросы все еще остаются нерешенными, однако существенным моментом является то, что решенных вопросов гораздо больше, чем нерешенных.

Дипломат выразил надежду, что другие стороны смогут принять свои собственные решения, и в этом случае страны смогут достичь консенсуса, которое будет приемлемым для всех.

«В Вене все делегации признают, что был достигнут прогресс, и все преисполнены решимости достичь соглашения по возрождению СВПД», — заявил Хатибзаде.