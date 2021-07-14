Якутск, 14 июля, 2021, 04:58 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Якутии ликвидировано 20 лесных пожаров, локализовано 14, в тушении задействованы 2244 человека и 320 единиц техники. Работают воздушные судна разных структур, сообщили 14 июля корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

14.mchs.gov.ru Тушение лесного пожара в Якутии

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Парашютисты-десантники Авиалесоохраны 13 июля остановили распространение огня от трёх пожаров в национальном парке «Ленские столбы». Причиной возгораний стали сухие грозы. Трудность в тушении в том, что очаги находились в труднодоступных местах «Ленских столбов», знаменитых отвесными скалами.

«На помощь уникальной природной территории, входящей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, были переброшены 159 парашютистов-десантников федеральной, Тывинской, Хабаровской, Забайкальской и Свердловской Авиалесоохраны. В условиях крайне сложного рельефа с резкими перепадами высот и сильного ветра сводным отрядом Авиалесоохраны только ручным способом полностью остановлено распространение огня на площади почти 5 тыс га», — пояснили в оперштабе.

14 июля парашютисты-десантники продолжат дотушивать три локализованных пожара, а также вручную будут тушить ещё два возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экологии Якутии Сергей Сивцев отказался от помощи голливудского актёра Леонардо Ди Каприо в тушении лесных пожаров.