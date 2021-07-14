Владивосток, 14 июля, 2021, 04:30 — ИА Регнум. В рамках Всероссийского молодежного образовательного Дальневосточного форума «Восток-2021» 13 июля во Владивостоке состоялась встреча молодежи с представителями крупнейших компаний-работодателей ДФО, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный портал форума.

Владимир КОБЗАРЬ Владивосток

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Обсуждались перспективные проекты развития Дальнего Востока. В формате ток-шоу выступили эксперты федеральных и региональных компаний, формирующих региональный рынок. Они рассказали об экономической ситуации в регионе, сложностях и перспективах различных направлений бизнеса, а также о наиболее интересных путях развития молодых специалистов и предпринимателей.

Программа форума включает в себя два трека: «молодой специалист» и «молодой предприниматель». Участники работают в проектных командах. В финале форума молодые люди, представившие наиболее интересные проекты, получат помощь в их реализации или возможность пройти стажировку и трудоустроиться в одну из крупнейших компаний России.

Отмечается, что на форуме все участники соблюдают профилактические и противоэпидемические меры в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке, 12 июля в ДВФУ стартовал офлайн-этап Всероссийского молодежного образовательного Дальневосточного форума «Восток». Цель форума — разработка пула решений стратегических задач работодателей Дальнего Востока, создание новых возможностей для социально-профессиональной самореализации молодежи, а также новых возможностей для профессиональной и предпринимательской самореализации молодых.