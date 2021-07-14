Киев, , 04:10 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель вежливо «послала» президента Украины Владимира Зеленского, отказав ему в обсуждении вопроса по «Северному потоку — 2» в рамках нормандского формата. Об этом написал депутат Рады Вадим Рабинович («Оппозиционная платформа — За жизнь») 13 июля на своей странице в Facebook.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению парламентария, глава немецкого правительства старалась «не обидеть» украинского лидера.

«Воспитанная женщина и… посылает вежливо, чтобы не обидеть», — считает Рабинович.

Депутат напомнил, что Меркель заявила о партнерстве Германии, Франция и Украины в различных областях. При этом канцлер предупредила Зеленского, что Берлин и Париж не собираются связывать темы Nord Stream 2 и Минских соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский заявил, что обсуждал с Ангелой Меркель вопросы, касающиеся «Северного потока — 2» и войны в Донбассе. Он также сообщил ей о своем желании привлечь США к «помощи» по мирному урегулированию в Донбассе. Зеленский отметил, что планирует затронуть эту тему на встрече с главой Белого дома Джо Байденом.

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