Вашингтон, , 03:43 — REGNUM Необходимо выработать комплекс мер по обеспечению доверия в киберпространстве, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе своего выступления на конференции в Вашингтоне.

«Мы также призывали к выстраиванию практических мер доверия. Шаги так же просты, как установление точек контактов. То есть в случае крупных киберинцидентов мы знаем, к кому обращаться», — заявил он.

Блинкен добавил, что в мире необходимо снизить риски хакерских атак, а также создать стандарты поведения в интернете. При этом меры по предотвращению конфликтов в киберпространстве должны действовать и в мирное время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден назначил главой агентства по кибербезопасности Джен Истерли. Ранее она работала в американском Агентстве национальной безопасности (АНБ).

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