Анадырь, 14 июля, 2021, 03:42 — ИА Регнум. На Чукотке резиденты всех преференциальных режимов по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» инвестировали в экономику региона 10 млрд рублей, создали более 1,7 тыс. рабочих мест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа 14 июля.

Олег Кугаев ИА REGNUM Закат на Чукотке

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Всего резидентов уже 70. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов составляет 619 млрд рублей, запланировано создание ещё 6,8 тыс. рабочих мест.

Одним из последних в реестр резидентов ТОР 5 июля включили ООО «Одал», которое намерено построить базу отдыха «Земля настоящих людей».

Проект направлен на организацию отдыха и развлекательных мероприятий с целью повышения туристической привлекательности округа. Компания построит несколько модульных сооружений, которые по форме напоминают ярангу, разработает гибкую ценовую политику для отдыхающих. Место под строительство проходит согласование. Реализовать проект планируется в 2024 году. Стоимость инвестпроекта — более 8,5 млн рублей, будет создано пять новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске 1 июля открылся первый инвестиционный форум «Энергия Дальнего Востока» — крупнейшее событие в экономике края за последние годы, программа которого продлится два дня.