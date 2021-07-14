Вашингтон, , 03:37 — REGNUM Новый план Евросоюза по борьбе с изменением климата включает повышение пошлин на импорт из стран, в том числе из США, в которых отсутствует агрессивная политика в отношении сокращения выбросов углерода. Об этом 13 июля сообщило издание Politico со ссылкой на проект документа.

Речь в документе идёт о повышении сбора на импорт алюминия, стали, электроэнергии, цемента и некоторых видов удобрений. Новые меры в большей степени затронут США — главного экономического партнёра ЕС. Возможные ограничения авторы связывают также с расплывчатым и невыполненным обещанием кандидата в президенты США Джо Байдена (в период избирательной кампании 2020 года) по введению пошлин на импорт товаров с высоким содержанием углерода.

«Тарифы, которые ЕС обнародует в среду, оставят Байдену мрачный набор возможностей. Белый дом может взять страницу из учебника торговли (бывшего президента США Дональда) Трампа и ввести свои собственные ответные тарифы, или он может попытаться оспорить шаг ЕС, возродив орган Всемирной торговой организации по разрешению споров», — пишет Politico.

«Этот шаг вызвал опасения, что протекционизм подорвет надежды на новую эру международного сотрудничества в области изменения климата, начало которой положило президентство Байдена», — говорится в публикации.

Авторы отмечают, что администрация Байдена в этом споре, скорее всего, отступит. В США уже принимают усилия по сокращению выбросов углерода, но в диалоге с ЕС смогут сделать эту работу более интенсивной.

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