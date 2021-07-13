Бывший вице-президент банка «Открытие» попал под банкротство
Красногорск, 14 июля, 2021, 02:57 — ИА Регнум. Арбитраж Московской области удовлетворил банкротный иск банка «Открытие», подконтрольного Центробанку РФ. В отношении бывшего вице-президента «Открытия» Антона Сбытова была введена процедура реструктуризации долгов, которая продлится
Судья Политов признал требования ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» обоснованными. Финансовым управляющим назначен Александр Полтавцев.
Также в реестр кредиторов (в третью очередь) были включены претензии истца на сумму более 60,06 млн рублей. В отдельное производство было выделено требование банка на сумму 57 058 рублей 95 копеек «в виде компенсации расходов по уплате государственной пошлины» и на «9 771 790 рублей 26 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами». Эти претензии рассмотрят 18 августа 2021 года.
Напомним, «Открытие» обратилось в суд в ноябре 2020 года. Помимо Сбытова, аналогичные претензии получил и Константин Чигирев, занимавший должность директора по информационной безопасности. До этого еще с ряда бывших руководителей корпорации, в 2017 году проходившей процедуру санации, взыскали 115 млн рублей.
Для справки: на сегодня ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» входит в список системно значимых в РФ.