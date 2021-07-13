Красногорск, 14 июля, 2021, 02:57 — ИА Регнум. Арбитраж Московской области удовлетворил банкротный иск банка «Открытие», подконтрольного Центробанку РФ. В отношении бывшего вице-президента «Открытия» Антона Сбытова была введена процедура реструктуризации долгов, которая продлится до 12.01.2022 года. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Судья Политов признал требования ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» обоснованными. Финансовым управляющим назначен Александр Полтавцев.

Также в реестр кредиторов (в третью очередь) были включены претензии истца на сумму более 60,06 млн рублей. В отдельное производство было выделено требование банка на сумму 57 058 рублей 95 копеек «в виде компенсации расходов по уплате государственной пошлины» и на «9 771 790 рублей 26 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами». Эти претензии рассмотрят 18 августа 2021 года.

Напомним, «Открытие» обратилось в суд в ноябре 2020 года. Помимо Сбытова, аналогичные претензии получил и Константин Чигирев, занимавший должность директора по информационной безопасности. До этого еще с ряда бывших руководителей корпорации, в 2017 году проходившей процедуру санации, взыскали 115 млн рублей.