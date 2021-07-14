Сараево, , 02:54 — REGNUM Полиция Боснии и Герцеговины оштрафовала врача из Хорватии, который организовал вакцинацию против коронавируса в соседней стране и взимал за эту услугу до двух тысяч хорватских кун, сообщили 13 июля в полицейском управлении в боснийском Градишко. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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Против доктора было возбуждено уголовное дело. Полиция обвиняет его в нарушении закона, действующего в Боснии и Герцеговине в Республике Сербской, а именно в незаконном оказании медицинских услуг в городе Кобаш.

Доктор, воспользовавшись своим статусом врача общей практики, делал вакцину против коронавируса. Он взимал плату за свои услуги в размере от 300 до 500 боснийских марок или от 1200 до 2000 хорватских кун. Теперь он обвиняется в несанкционированном оказании медицинских услуг.