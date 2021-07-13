Москва, 14 июля, 2021, 02:42 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы от налогового органа поступил банкротный иск, адресованный подконтрольному госкорпорации «Ростех» ООО «Русинформэкспорт». Дело к производству пока не принято, передаёт ИА REGNUM.

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Претензии ИФНС России № 17 по Москве поданы в суд 12 июля 2021 года. Сумма задолженности не сообщается.

Компания-ответчик работает на рынке программного обеспечения. По данным ЕГРЮЛ, она была учреждена в мае 2016 года. Директор — Игорь Шинин, владельцы — АО «Концерн «Автоматика» и ООО «Национальный центр информатизации» из Татарии. Последний через другую корпорацию также относится к «Ростеху».

По открытым данным, компания «Русинформэкспорт» за 2020 год указала чистый убыток в размере 31,991 млн рублей при чистой прибыли в 2019 году 16,01 млн рублей.